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مصادر لبنانية: غارة معادية على بلدة زوطر الشرقية بالنبطية جنوبي البلاد

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٢ بتوقيت غرينتش

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