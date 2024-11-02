الحرس الثوري: الرد على اعتداء الصهاينة مؤكد

العالم - ايران

وقال العميد نائيني في تصريح له، يعتقد الكيان الصهيوني أن إيران تخشى المواجهة المباشرة والحرب العسكرية مع هذا الكيان، وأنها ستتجاهل الهجمات العسكرية. لقد تكوّن لدى الصهاينة هذا التصور الخاطئ بأن الشعب الإيراني قد تعب من المقاومة. وهذا التفكير لدى الكيان الصهيوني ناتج عن اتصالاته بوسائل الإعلام المعارضة في الخارج وعملاء الانقلاب، مما يمثل بوضوح إحدى أخطاء الحسابات لدى الكيان الصهيوني.

وأضاف، تستطيع إيران، في إطار استراتيجيتها لتأديب ومعاقبة من يتعرض لأمنها القومي، تغيير فهم العدو. فقد كانت "الوعد الصادق 2" بمثابة بداية لمفاجأة الصهاينة، وستواصل إيران من الآن فصاعداً استخدام عنصر المفاجأة في عملياتها ضدهم.

وتابع أقول بوضوح وحسم: الرد على أي اعتداء جديد من العدو سيكون مؤكداً وحاسماً. سيكون الرد خارج نطاق إدراك العدو، وسيأتي بتدبير وقوة. يجب على العدو أن يتعلم درساً مفاده أنه لا يستطيع أن يرتكب أي شر دون أن يتلقى رداً قاطعاً ومدمراً على شره.