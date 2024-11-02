السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال:ارتفاع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ الصباح في غزة الى 3

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٢١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :