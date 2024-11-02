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جيش الإحتلال: رصدنا إطلاق 30 صاروخا من لبنان باتجاه مناطق في الجليل الأعلى ومركز الجليل

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٣٧ بتوقيت غرينتش

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