السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

كاميرا العالم توثق جانبا من آثار الدمار المروّع في بعلبك

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٢:٥٦ بتوقيت غرينتش

وثّقت كاميرا قناة العالم حجم الدمار الهائل في مدينة بعلبك، وتحديداً في ساحة المرجة، حيث دمّرت الغارات الإسرائيلية صيدلية المنطقة، والمحال التجارية، والمطاعم، والبيوت المدنية، ما ترك المكان في حالة من الخراب الشامل.

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في بعلبك أن منطقة البقاع في لبنان شهدت ليلة دامية، حيث أسفر عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 52 مدنياً وإصابة ما يزيد عن 75 آخرين..

وقال إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف المنطقة بأكثر من غارة باستخدام صواريخ ثقيلة وشديدة الانفجار.

ولفت مراسل قناة العالم إلى أن منطقة البقاع كانت مسرحاً لأكثر من 7 مجازر دموية، ذهب ضحيتها عشرات المدنيين.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.

المزيد من التفاصيل في الفيديو المرفق..

روابط ذات صلة

لبنان.. 52 شهيداً في غارات الاحتلال على بعلبك-الهرمل

مراسل العالم: 30 شهيدا في البقاع الغربي وتجدد التهديدات لقصف المزيد

كاميرا العالم توثق مجازر العدو الصهيوني في بعلبك شرقي لبنان

الطيران الإسرائيلي يشن غارات عنيفة على بعلبك ومحيطها