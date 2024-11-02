كاميرا العالم توثق جانبا من آثار الدمار المروّع في بعلبك

العالم _ مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في بعلبك أن منطقة البقاع في لبنان شهدت ليلة دامية، حيث أسفر عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن استشهاد أكثر من 52 مدنياً وإصابة ما يزيد عن 75 آخرين..

وقال إن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف المنطقة بأكثر من غارة باستخدام صواريخ ثقيلة وشديدة الانفجار.

ولفت مراسل قناة العالم إلى أن منطقة البقاع كانت مسرحاً لأكثر من 7 مجازر دموية، ذهب ضحيتها عشرات المدنيين.

وبدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 23 سبتمبر الماضي بشن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.

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