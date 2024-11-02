السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عبرية: صاروخ لحزب الله أصاب مدينة عكا بشكل مباشر

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :