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المقاومة الإسلامية في لبنان تشن هجوما جويا بسرب من المسيّرات الإنقضاضية على قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة وتصيب أهدافها بدقة

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٥ بتوقيت غرينتش

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