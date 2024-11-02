السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٤١ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الإنذار تدوي في "كريات شمونه" ومحيطها شمال فلسطين المحتلة

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :