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كتائب المجاهدين: استهدفنا مقرا للقيادة والسيطرة تابعا لجيش الإحتلال الإسرائيلي في "محور نتساريم" بعدد من صواريخ "حاصب 111"

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٦ بتوقيت غرينتش

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