بالفيديو.. القسام تستهدف جنود الاحتلال وآلياتهم العسكرية في غزة

العالم - فلسطين

وقالت كتائب القسام في بيان مقتضب على تلغرام، إن مقاتليها تمكنوا من استهدف جرافة إسرائيلية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” ومجموعة جنود بعبوة مضادة للأفراد وإيقاعهم بين قتيل وجريح قرب مدرسة الفاخورة غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

كما أضافت الكتائب أنها فجرت منزلا تم تفخيخه مسبقا، مستهدفة قوة إسرائيلية راجلة، وإيقاعها بين قتيل وجريح قرب مدرسة الفاخورة غرب جباليا.

وفي بيان آخر، أفادت القسام بأنها استهدفت جرافتين عسكريتين من نوع “D9” بقذيفتي “الياسين 105” قرب شركة القمة غرب مخيم جباليا شمال القطاع.

وحتى الساعة 12:30 (ت.غ)، لم يصدر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعليق على ما أورده بيان كتائب القسام.

والسبت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع هجومه البري المتواصل منذ نحو شهر على بلدة ومخيم جباليا، بضم لواء جديد للمشاركة في إبادة جماعية وتدمير شامل وتهجير قسري للفلسطينيين شمال قطاع غزة.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن "لواء كفير" دخل مساء أمس الجمعة إلى جباليا. وأشارت إلى أن 3 ألوية نظامية باتت تعمل الآن في جباليا هي "كفير" و"غفعاتي" و"401".