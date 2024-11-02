اكتوبر.. شهر أسود لـ’إسرائيل'

العالم _ باختصار

قتل 37 جنديا إسرائيليا في مواجهات مع مقاتلي حزب الله في جنوبي لبنان وعلى الحدود الشمالية.

وحسب الصحيفة قُتل 19 آخرون في قطاع غزة.

الخسائر جاءت نتيجة التصعيد المستمر على مختلف الجبهات.

حيث شهد كيان الاحتلال طلاق صواريخ مضادة ورشقات صاروخية.

كما أعلن حزب الله عن مقتل أكثر من 95 جنديا وضابطا إسرائيليا في شهر أكتوبر.

علاوة على إصابة نحو 900 آخرين منذ بدء التوغل الإسرائيلي في جنوب لبنان.

وذكر الحزب أن مقاتليه تمكنوا من تدمير 50 آلية عسكرية إسرائيلية، معظمها دبابات.

حزب الله: دمرنا 42 دبابة من طراز ميركافا، و 4 جرافات عسكرية، وآليتين من طراز هامر.

هذه الحصيلة لا تشمل الخسائر الناجمة عن الهجمات التي ينفذها الحزب على المواقع العسكرية الإسرائيلية.

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