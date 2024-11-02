السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٢:١١ GMT
فارسی
البث المباشر

استشهاد 11 مواطنا في حصيلة اولية اثر غارة على غاليري سمعان في بيروت

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :