السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:١٣ GMT
فارسی
البث المباشر

مصادر عبرية: حدث أمني صعب في غزة

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :