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موقع حدشوت العبري: مقتل 3 جنود ليلة أمس بالقتال في قطاع غزة وهنك حدث امني آخر بالقطاع سيتم نشر تفاصيله لاحقا

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٠ بتوقيت غرينتش

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