السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:١٢ GMT
فارسی
البث المباشر

غارة إسرائيلية على بلدة حاريص في جنوب لبنان ووقوع إصابات

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٢ بتوقيت غرينتش

تصنيف :