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صفارات الإنذار تدوي في نهاريا ومحيطها خشية تسلل طائرات مسيّرة

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٢٣ بتوقيت غرينتش

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