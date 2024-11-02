عودة استيطان غزة وهم قاتل.. والاحتلال يتمرغ في وحل القطاع

العالم _ انقلاب الصورة

وتنكشف نوايا الاحتلال شيئا فشيئا، فالأطماع في استطيان غزة بدأت واضحة من خلال هذا التدمير الممنهج وارتكاب الإبادة الجماعية وانعقاد مؤتمر يدعو إلى عودة استيطان غزة.

ففي منطقة عسكرية مغلقة تبعد بضعة كيلومترات عن قطاع غزة، تم بناء أكواخ لإيواء المستوطنين الذين شاركوا في مؤتمر حمل عنوان "إعادة استيطان قطاع غزة".

وضج هذا المؤتمر بأصوات صهيونية متطرفة تكشف النوايا الحقيقية للصهاينة بالإستيلاء على غزة وإقامة مستوطنات فيها رغم نفي نتنياهو لهذا الأمر.

وهذا المؤتمر لا يمثل إلا جزءا من الكذب الذي يمارسه نتنياهو، حيث أن الاعلام الصهيوني اتهم نتنياهو بالكذب لأنه أعطى الموافقة على هذا المؤتمر الذي يتوافق ضمنا مع أهدافه.

الاستيطان هو وهم وكابوس يغلغل في عقول الصهاينة الذين يكشفون في كل منعطف عن هذه النوايا الاحتلالية، وهذا ما حصل في الضفة الغربية وفي كثير من المناطق قرب مدينة القدس المحتلة.

وفي المقابل، تقول المقاومة لهم إن هذه الأرض فلسطينية وهذا الوهم الكابوس بالاستيطان لن يتحقق رغم كل الإبادة المستمرة.

وبدأ أهالي الأسرى الإسرائيليين تحركا جديدا بعد أن اتهموا نتنياهو بالكذب والمراوغة طيلة الفترة الماضية، حيث اقتحموا الكنيست مع انعقاد دورته الجديدة، وطالبوا نتنياهو بالعمل سريعا على إطلاق سراح الأسرى قبل فوات الأوان.

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