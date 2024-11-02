السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:١٤ GMT
فارسی
البث المباشر

صفارات الإنذار تدوي في "بات شلومو" بمحيط قيسارية خشية تسلل طائرات مسيّرة

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٤٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :