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صفارات الإنذار تدوي في "زخرون يعقوب" شمال قيساريا خشية تسلل طائرات مسيّرة

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٠ بتوقيت غرينتش

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