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غارتان إسرائيليتان تستهدفان بلدة مشغرة في البقاع الغربي شرقي لبنان

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥٢ بتوقيت غرينتش

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