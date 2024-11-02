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منصة اكس تتداول حملة البسملة تعقيبا على كلام الامام الخامنئي

منصة اكس تتداول حملة البسملة تعقيبا على كلام الامام الخامنئي
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

 انطلقت يوم الخميس 31 / تشرين الاول / اكتوبر 2024م، حملة "بسم الله الرحمن الرحيم" عبر منصة اكس للتواصل الاجتماعي، وذلك تعقيبا على كلام قائد الثورة الاسلامية اية الله السيد علي خامنئي، لدى استقبال سماحته (الاحد 27 اكتوبر الجاري) جمعا من عوائل وذوي شهداء الدفاع عن الامن.

العالم - ايران

وقال الامام الخامنئي، في واحدة من عباراته المخلدة خلال اللقاء هذا : هؤلاء (الصهاينة) يرتعبون من الاسلام مثلما يرتعب الشيطان من بسم الله الرحمن الرحيم.

هذه الحملة بدات، عقب الاعلان عن حظر حساب قائد الثورة الاسلامية باللغة العبرية على منص اكس، وذلك مباشرة بعد نشره اية "بسم الله الرحمن الرحيم" وصوت قائد الثورة الاسلامية وهو يقراها.

علما ان الحملة، حملت وسم #بسم – الله – الرحمن – الرحيم، بدات عند الساعة السابعة و30 دقيقة من يوم الخميس الماضي، بتوقيت القدس الشريف، وتهدف الى توجيه بوصلة تضامن وتعاطف الشعوب المسلمة نحو فلسطين وشعبها المظلوم والصامد، وايضا شعب لبنان المقاوم، ومواصلة طريق النضال والجهاد ضد الكيان الصهيوني الغاصب؛ داعية جمهور الفضاء الافتراضي للانضمام اليها من خلال قراءة اية "بسم الله الرحمن الرحيم" امام الكاميرا ونشر المقطع المصور عبر منصة اكس، "تعجيلا في نهاية الاحتلال".

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