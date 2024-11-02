السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:١٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف تجمعا لجنود الإحتلال الإسرائيلي في موقع "جل العلام" مقابل بلدة مارون الراس بصلية صاروخية

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٠٣ بتوقيت غرينتش

تصنيف :