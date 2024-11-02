السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٣:٤٣ GMT
فارسی
البث المباشر

5 شهداء وعدد من الجرحى بقصف مسيرة اسرائيلية لمخيم البريج وسط القطاع

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :