إرسال 10 آلاف جندي اسباني إلى فالنسيا بعد الفيضانات المدمرة

العالم - اوروبا

وما زال عمال الإنقاذ يبحثون عن جثث في سيارات عالقة ومبان غارقة اليوم السبت، بعد أربعة أيام من الفيضانات العارمة، التي جرفت كل شيء في مسارها، في شرق إسبانيا.

وما زال عدد غير معروف من الأشخاص في عداد المفقودين، ويساعد آلاف المتطوعين في إزالة الطمي السميك، الذي يغطي كل شيء في الشوارع والمنازل ومقرات الشركات في البلدات الأكثر تضرراً، وهناك حوالي 2000 جندي، يشاركون في عمليات الطوارئ، بالإضافة إلى حوالي 2500 من قوات الدرك التابعة للحرس المدني، الذين نفذوا 4500 عملية إنقاذ، خلال الفيضانات و1800 من رجال الشرطة الوطنية.