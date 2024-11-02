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إعلام الإحتلال:صفارات الإنذار تدوي في "متسوفاه" بالجليل الغربي
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القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يوسع القيود على التجمعات بالجليل الأسفل وجنوب الجولان
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القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يوسع القيود على التجمعات بالجليل الرسفل وجنوب الجولان
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المكتب الاعلامي الحكومي: نطالب المجتمع الدولي وكل المنظمات الاممية بالضغط على الاحتلال لوقف جرائمه وابادته بحق المدنيين العزل في قطاع غزة
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المكتب الاعلامي الحكومي: نحمل الاحتلال والادارة الامريكية وبريطانيا والمانيا وفرنسا والدول المشاركة بالابادة الجماعية مسؤولية استمرار الحرب
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المكتب الاعلامي الحكومي: الاحتلال دمر بالـ 48 ساعة الماضية اكثر من 250 وحدة سكنية واستخدم اسلحة محرمة دوليا وصواريخ ذات قدرة تدميرية عالية
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المكتب الاعلامي الحكومي: الاحتلال ارتكب خلال الـ 48 ساعة الماضية عدة مجازر وسط قطاع غزة خلفت اكثر من 40 شهيدا وعشرات الاصابات
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حماس: نجدد دعوتنا لكافة وسائل الاعلام الى تحري الدقة والمصداقية والمهنية
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حماس: لا صحة لما جاء في صحيفة الشرق الاوسط اللندنية منسوبا الى ما قالت انه مصدر بالحركة حول مصير القائد المجاهد محمد الضيف حفظه الله
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حزب الله يدمر بالصواريخ جرافتين ضمن قوة مؤللة كانت تحاول التقدم باتجاه بلدة حولا ما ادى الى مقتل وجرح من فيهما واجبار القوة على الانسحاب
6 شهداء وعدد من الجرحى بقصف مسيرة اسرائيلية لمخيم البريج وسط القطاع
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش
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خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.