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6 شهداء وعدد من الجرحى بقصف مسيرة اسرائيلية لمخيم البريج وسط القطاع

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٥ بتوقيت غرينتش

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