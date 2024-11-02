قصف إسرائيلي بلا هوادة: ارتفاع أعداد الشهداء والجرحى بغزة

العالم - مراسلون

وأوضح مراسل قناة العالم من دير البلح أن القصف الإسرائيلي طال عدة مناطق، منها مخيم جباليا، ومشروع بيت لاهيا، ومنطقتي الشيخ رضوان والصفطاوي، حيث سقط العديد من الشهداء والجرحى في هذه المواقع.

وحول آخر تطورات الأحداث في مخيم النصيرات، أفاد مراسل العالم أن جيش الاحتلال شنّ عملية واسعة منذ ساعات الصباح الأولى، مركّزاً القصف على المخيم الجديد ومخيم 5، بالإضافة إلى منطقتي الزهراء والمغراقة.

وذكر أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستهدف الطواقم الطبية ويمنعها من الوصول إلى الشهداء والمصابين في المخيم الجديد بسبب كثافة القصف واعتبار هذه المنطقة خطرة، مشيرا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يمنع الاقتراب من هذه المنطقة ويحاصر من تبقى من سكان مخيم النصيرات والمناطق الشمالية فيها.

واستهدفت غارات جوية شمالي القطاع خصوصا بيت لاهيا، بينما حذّر رؤساء الوكالات الإنسانية الكبرى التابعة للأمم المتحدة من أن الوضع في شمالي قطاع غزة “مروع” وجميع سكانه يواجهون “خطر الموت الوشيك”.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية ذكرت في وقت سابق من اليوم، أن حصيلة ضحايا الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين منذ الـ7 من أكتوبر الماضي ارتفعت إلى 43 ألفا و314 شهيدا و102 ألفا و19مصابا، في وقت لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

وأوضحت الوزارة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر خلال الساعات الـ24 الماضية بحق العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 55 شهيدا و192 مصابا.

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