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مركز طبي بصفد: استقبلنا 10 اصابات بصفوف الجيش اليوم اثر القتال في الشمال

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥١ بتوقيت غرينتش

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