جيش الاحتلال ينفذ عملية خطف قبطان مدني في شمال لبنان

العالم - لبنان

وقال وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية علي حميه ان المختطف عماد أمهز هو ضابط مدني بحري مضيفا ان "عملية اختطاف أمهز تمت على بعد 100 متر من مكان سكنه. وفي حال ثبت أنّ الاختطاف تم عبر الإنزال البحري، فأين تطبيق القرار 1701؟".

واكد ان "هناك تواصلا مع اليونيفيل لكون الشواطئ اللبنانية مراقبة منها، فمهمة اليونيفيل هي مراقبة الشاطئ اللبناني بشكل دوري من الناقورة إلى العريضة".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية متواجدة في الموقع منذ الصباح، حيث تعمل على تفريغ كاميرات المراقبة لمتابعة تفاصيل الحادث"، وقد قام بالاتصال برئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، لبحث هذا الخرق والعدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية.

وأشار الوزير حمية إلى أن "التحقيقات جارية، وأن الملف الآن بيد الجيش اللبناني بالتنسيق مع وزارة الخارجية ورئاسة الحكومة وقوات اليونيفيل لتحديد ملابسات الحادث والرد على هذا الانتهاك الإسرائيلي".

موقع المحطة قال ان "قوة خاصة قوامها أكثر من 25 جنديا (بحارة وغواصون)، نفّذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون، وانتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت شخصاً لبنانياً كان موجوداً لوحده في المكان، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر. الشبهة بطبيعة الحال تشير إلى أن العملية نفذتها قوة خاصة إسرائيلية (شيطت ١٣ أو سيريت متكال). ومن الطبيعي، بحسب مسؤولين عسكريين، أن تكون هذه العملية قد جرت بتنسيقٍ ما مع البحرية الألمانية العاملة ضمن قوات اليونيفيل، لضمان ألا تتمكن البحرية اللبنانية (الناشطة في المنطقة لمكافحة التهريب إلى أوروبا) من ضبط العملية".

بيان العلاقات الإعلامية في حزب الله

العلاقات الإعلامية في حزب الله قالت في بيان لها: "دأبت قناة الحدث على نشر أخبار تنسبها إلى مصدر في حزب الله لا سيما فيما يتعلق اليوم بالاعتداء الصهيوني في منطقة البترون".

واضافت: "إنّ سياستنا واضحة تمامًا سبق أن شرحناها وأكدنا عليها في بيانات سابقة، أنّه لا توجد مصادر في حزب الله أو مصادر مقربة من حزب الله، فضلًا أن تعطي هذه المصادر المزعومة معلومات إلى قناة الحدث وشقيقاتها المنخرطين بشكل سافر ومعادي في آلة الدعاية الصهيونية ضدّ مقاومتنا وشعبنا اللبناني".

النائب جميل السيد : هو مجرّد نموذج عن لبنان الذي يريدونه بلا سقف ولا ابواب ولا ردْع ولا كرامة

النائب جميل السيد قال في منشور على منصة اكس: "مجموعة عسكرية إسرائيلية من حوالي 20 جندياً، قامت بعملية إنزال على شاطئ البترون على بعد ٣٠ متراً من مرفأ البترون "المحروس"، واختطفت فجر الجمعة المواطن اللبناني (عماد أمهز) الذي كان يسكن في احدى الشاليهات، والمسجّل كقبطان بحري ويتابع دراسته البحرية في المعهد القريب هناك…ثم إنسحبَت القوة سيراً على الأقدام إلى الشاطئ على مسافة 100 متر، بكلّ أمنٍ وأمان وسلام، من دون طلقة واحدة تجرح فيها مشاعر السيادة الوطنية".

واضاف: "لم يصدر حتى الآن أي بيان رسمي عسكري او وزاري، بما في ذلك من اليونيفيل والبحرية التابعة لها بين الناقورة والبترون،هو مجرّد نموذج عن لبنان الذي يريدونه بلا سقف ولا ابواب ولا ردْع ولا كرامة".

هذا ويروج الاحتلال ووسائل الإعلام المتحالفة معه بأن أمهز هو قيادي في حزب الله وان الاحتلال اسره بعملية انزال جوي، بينما الحقيقة غير ذلك.