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حزب الله يدمر بالصواريخ جرافتين ضمن قوة مؤللة كانت تحاول التقدم باتجاه بلدة حولا ما ادى الى مقتل وجرح من فيهما واجبار القوة على الانسحاب

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٧ بتوقيت غرينتش

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