السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٤:٤٤ GMT
فارسی
البث المباشر

المكتب الاعلامي الحكومي: الاحتلال ارتكب خلال الـ 48 ساعة الماضية عدة مجازر وسط قطاع غزة خلفت اكثر من 40 شهيدا وعشرات الاصابات

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٠ بتوقيت غرينتش

تصنيف :