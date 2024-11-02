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المكتب الاعلامي الحكومي: الاحتلال دمر بالـ 48 ساعة الماضية اكثر من 250 وحدة سكنية واستخدم اسلحة محرمة دوليا وصواريخ ذات قدرة تدميرية عالية

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٤ بتوقيت غرينتش

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