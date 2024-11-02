السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
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المكتب الاعلامي الحكومي: نحمل الاحتلال والادارة الامريكية وبريطانيا والمانيا وفرنسا والدول المشاركة بالابادة الجماعية مسؤولية استمرار الحرب

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:١٦ بتوقيت غرينتش

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