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القناة 12 الإسرائيلية: الجيش يوسع القيود على التجمعات بالجليل الأسفل وجنوب الجولان

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤١ بتوقيت غرينتش

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