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مصادر طبية: 28 شهيدا بغارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم 15 منهم شمالي القطاع

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٤٥ بتوقيت غرينتش

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