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وسائل إعلام إسرائيلية: قرار بوقف الدراسة غدا في عكا بسبب الأوضاع الأمنية

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٥٢ بتوقيت غرينتش

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