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المقاومة العراقية: هاجم مجاهدونا بالطيران المسير 4 اهداف حيوية في ام الرشراش "ايلات" بأربع عمليات منفصلة خلال هذه الساعة

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٠٩ بتوقيت غرينتش

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