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مصادر عبرية تعلن مقتل جندي خلال معارك مع المقاومة في شمال قطاع غزة

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:١٩ بتوقيت غرينتش

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