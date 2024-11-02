70 بالمائة من الأميركيين يشعرون بالإحباط بشأن الانتخابات!

العالم _ الأميركيتان

حمى الانتخابات تبلغ ذروتها قبل أيام من الاقتراع الحاسم الثلاثاء المقبل. موعد إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية النصفية للكونغرس وسط مخاوف من وقوع أعمال عنف خصوصا إذا كانت النتيجة متقاربة.

وفيما أدلى 60 مليون أميركي باصواتهم عبر البريد أو في صناديق اقتراع بشكل مبكر يواصل الديمقراطيون والجمهوريون حث الناخبين على التوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في أسرع وقت.

وتشير استطلاعات أجرتها فوكس نيوز وسي إن إن ويو إس توداي - سوفولك وماريست إلى تقدم المرشحة الديمقراطية كاملا هاريس في أريزونا بين تسعة واثنتي عشرة نقطة، وجورجيا بين سبعة وعشرة نقاط، وميشيغان بين ستة وعشرين و تسعة وثلاثين نقطة، ونورث كارولاينا بين اثنين وست نقاط، وبنسلفانيا بين سبعة عشر نقطة وخمسة وثلاثين نقطة، وويسكونسن بين اثنين وعشرين وستين نقطة.

أما الولاية الوحيدة التي أظهر فيها استطلاع رأي أجرته شبكة سي إن إن أن هاريس متأخرة بالفعل، فهي ولاية نيفادا التي يتقدم فيها المرشح الجمهوري دونالد ترامب بفارق ستة نقاط.

وتشير تلك الأرقام إلى أن هاريس ستدخل يوم الانتخابات في الـ5 من نوفمبر بفارق كبير من خلال التصويت المبكر.

حيث أظهرت الاستطلاعات تقدم هاريس بنسبة كبيرة بين الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم بالفعل، على الرغم من ارتفاع عدد الجمهوريين الذين صوتوا مبكرا.

التصويت المبكر الذي تم في ولاية بنسلفانيا أثار قلق الجمهوريين بشكل لافت مع تسجيل الديمقراطيين نحو 58% من الأصوات مقارنة 35% للجمهوريين، رغم أن كلا الحزبين لديه أعداد متساوية تقريبا من الناخبين المسجلين.

كما كشف استطلاع للرأي أن 70% من الأمريكيين يشعرون بقلق أو بإحباط بشأن الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وذكر الاستطلاع أن الديمقراطيين كانوا أكثر عرضة للقلق و الإحباط من الجمهوريين، في حين شعر المستقلون أيضا بالإحباط ولكنهم كانوا أقل قلقا واهتماما وحماسا من أنصار الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

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