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اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في بلدة مادما جنوب نابلس

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٥:٤١ بتوقيت غرينتش

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