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شهيدان بقصف طائرة مسيّرة إسرائيلية شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٨ بتوقيت غرينتش

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