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إعلام الإحتلال: صفارات الانذار تدوي في مستوطنات الجليل الغربي

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٢ بتوقيت غرينتش

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