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مدير الصحة العالمية: تقارير مقلقة بتعرض مركز الشيخ رضوان للرعاية الصحية شمال غزة للقصف بينما كان الاطفال يستعدون لتلقي جرعات التطعيم

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٦ بتوقيت غرينتش

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