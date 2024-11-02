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جيش الإحتلال يعترف بسقوط صاروخين من شمال غزة نحو المستوطنات المحاذية للقطاع
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سرايا القدس: قصفنا سديروت ومفلاسيم ومغتصبات غلاف غزة برشقة صاروخية
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المقاومة في لبنان تستهدف تجمعا لقوات الإحتلال في مستوطنة "أفيفيم" بصلية صاروخية
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اعلام الاحتلال: اطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه سديروت
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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في مستوطنة سديروت بغلاف غزة
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المقررة الاممية لحقوق الانسان في فلسطين: "اسرائيل" تشن حرب تجويع بحق 400 الف فلسطيني شمالي قطاع غزة
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مدير الصحة العالمية: تقارير مقلقة بتعرض مركز الشيخ رضوان للرعاية الصحية شمال غزة للقصف بينما كان الاطفال يستعدون لتلقي جرعات التطعيم
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طيران الاحتلال يشن غارة على بلدة شقرا في جنوب لبنان
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إعلام الإحتلال: صفارات الانذار تدوي في مستوطنات الجليل الغربي
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إعلام الإحتلال: القوة الإسرائيلية التي تم استهدافها في جباليا دخلت منزلا مفخخا على بعد 200 متر من منزل تم تفجيره بقوة أخرى وقتل حينها 4 جنود
المقررة الاممية لحقوق الانسان في فلسطين: "اسرائيل" تشن حرب تجويع بحق 400 الف فلسطيني شمالي قطاع غزة
السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش
تصنيف :
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البحرین
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السعودية
الیمن
مصر
اتصل بنا
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كيف تشاهد العالم
خريطة الموقع
2024 Alalam News Network. Islamic Republic of Iran Broadcasting. All Rights Reserved.