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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في مستوطنة سديروت بغلاف غزة

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠٣ بتوقيت غرينتش

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