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جيش الإحتلال يعترف بسقوط صاروخين من شمال غزة نحو المستوطنات المحاذية للقطاع

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٤٢ بتوقيت غرينتش

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