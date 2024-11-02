السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٨:١٨ GMT
فارسی
البث المباشر

تغريدة لقائد الثورة الاسلامية آية الله خامنئي على حسابه بالعبري: الرد على ما ارتكبته اميركا والكيان الصهيوني بحق ايران ومحور المقاومة سيكون قاسيا

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :