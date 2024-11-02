غزة: الاحتلال قصف ودمّر 254 وحدة سكنية خلال يومين

العالم - فلسطین

قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، السبت، أن الاحتلال الإسرائيلي قصف ودمّر 254 وحدة سكنية في القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي الحكومي، استخدم جيش الاحتلال في قصفه، أسلحة مُحرّمة دولياً ألقاها بشكل عشوائي من الطائرات الحربية وبقصف من الدبابات.

وأشار البيان إلى أن الاحتلال زرع براميل متفجرة بين منازل المواطنين وقام بتفجيرها عن بُعد دون أية اعتبارات قانونية.

كما استخدم صواريخ ذات قدرة تدميرية هائلة ضد منازل المواطنين "المغطاة غالبيتها بألواح الاسبست وألواح الزينقو"، مما جعلها "أثراً بعد عين وبشكل يفوق التصور الإنساني"، وفق ما قاله المكتب الإعلامي.

وذكر البيان أن "القصف الهمجي في الـ48 ساعة الأخيرة، أسفر عن عدة مجازر في منطقة المخيم الجديد ومحيطه بالنصيرات في وسط قطاع غزة، حيث راح ضحيته أكثر من 40 شهيداً وعشرات الإصابات بينهم أطفال ونساء".

وأدان المكتب الإعلامي الحكومي، ارتكاب كيان الاحتلال لهذه الجرائم ضد الإنسانية وللمجازر والإبادة الجماعية التي استُهدف فيها المدنيين والأطفال والنساء بشكل مُتعمَّد ومقصود، مطالباً بإدانة دولية لهذه "المذابح المُروِّعة ضد الأحياء السكنية وضد المدنيين".

وحمّل البيام كيان الاحتلال والإدارة الأميركية والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والدول المشاركة في الإبادة الجماعية، المسؤولية عن استمرار حرب وجريمة الإبادة الجماعية.

ودعا المجتمع الدَّولي وكل المنظمات الأممية والدولية بالضغط على "إسرائيل" بكل الوسائل والطرق لوقف الجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني.