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غارات إسرائيلية على بلدات جوبا وعدلون وحومين في جنوب لبنان

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٠٦ بتوقيت غرينتش

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