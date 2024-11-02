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شهداء ومصابون بغارة جوية إسرائيلية استهدفت منزلا في منطقة تل الهوا جنوب غربي مدينة غزة ومناشدات لمركبات الإسعاف للتحرك الى المكان

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٢ بتوقيت غرينتش

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