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المقاومة الإسلامية في لبنان تعلن إصدار 26 بيانا حول عمليات التصدي للإحتلال الإسرائيلي وقواته واستهداف مستوطناته أمس السبت

السبت ٠٢ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣٤ بتوقيت غرينتش

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